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Распространение нового коронавируса
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В Минкомсвязи заявили об удалении собранных для пропусков данных россиян
Минкомсвязь удалила персональную информацию о россиянах, которая была нужна для оформления цифровых пропусков во время карантина, заявил глава ведомства Максут... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570600384_0:96:1500:940_1400x0_80_0_0_0e56462623c125063df17d71048a666a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

В Минкомсвязи заявили об удалении собранных для пропусков данных россиян

18:35 30.06.2020 (обновлено: 19:03 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Проверка цифровых пропусков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минкомсвязь удалила персональную информацию о россиянах, которая была нужна для оформления цифровых пропусков во время карантина, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Это относится только к регионам, где пропускной режим уже отменен.
Ранее конфиденциальные данные требовались для заполнения анкеты в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус". При успешном оформлении пропуска человеку выдавался QR-код.
Приложение действовало только для регионов, в Москве пропуска выдавали на других ресурсах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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