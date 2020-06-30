https://ria.ru/20200630/1573702182.html
В Минкомсвязи заявили об удалении собранных для пропусков данных россиян
Минкомсвязь удалила персональную информацию о россиянах, которая была нужна для оформления цифровых пропусков во время карантина, заявил глава ведомства Максут... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:35
2020-06-30T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570600384_0:96:1500:940_1400x0_80_0_0_0e56462623c125063df17d71048a666a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество