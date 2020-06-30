Эксперт призвал рассказывать о безопасности данных на электронных выборах

В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правовая основа для использования в дальнейшем электронного голосовая не вызывает сомнений, однако для проведения масштабных выборов в сети необходимо рассказывать о способах учета и сохранности данных, сообщил РИА Новости юрист Алексей Аксенов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы Нижегородской области . Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.

"Правовая основа для дальнейшего проведения электронных голосований у нас в стране есть, правила такого голосования были утверждены в ЦИК, при этом используются такие ресурсы, как Госуслуги, которые знакомы гражданам и уже заработали у них некоторый авторитет. С правовой точки зрения декларируется, что такое голосование в полной мере отражает волеизъявление гражданина, является неотличимым от голосования на участке, однако вопросы остаются, и про них нужно говорить", - рассказал собеседник агентства.

По словам Аксенова, гражданам нужно популярно рассказывать про механизмы контроля за электронным голосованием.