Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573702038.html
Эксперт призвал рассказывать о безопасности данных на электронных выборах
Правовая основа для использования в дальнейшем электронного голосовая не вызывает сомнений, однако для проведения масштабных выборов в сети необходимо... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:34
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:0:3038:1709_1400x0_80_0_0_dfda807caaf1606d52cd5dec8a6ff986.jpg
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
россия
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:0:3038:1709_1400x0_80_0_0_dfda807caaf1606d52cd5dec8a6ff986.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_14:0:2743:2047_1400x0_80_0_0_26bc97b314951a8e14782a7a6a981d4a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_37:0:2084:2047_1400x0_80_0_0_3e76862d15fab95e9c0c473c9ef9200d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Эксперт призвал рассказывать о безопасности данных на электронных выборах

18:34 30.06.2020
109
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правовая основа для использования в дальнейшем электронного голосовая не вызывает сомнений, однако для проведения масштабных выборов в сети необходимо рассказывать о способах учета и сохранности данных, сообщил РИА Новости юрист Алексей Аксенов.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

Информационные плакаты на избирательном участке №922 во Владивостоке
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанк

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок во Владивостоке, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избиратели голосуют в Новосибирске.

Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №322 в Казани
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

Женщина на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
Перейти в фотобанк
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Правовая основа для дальнейшего проведения электронных голосований у нас в стране есть, правила такого голосования были утверждены в ЦИК, при этом используются такие ресурсы, как Госуслуги, которые знакомы гражданам и уже заработали у них некоторый авторитет. С правовой точки зрения декларируется, что такое голосование в полной мере отражает волеизъявление гражданина, является неотличимым от голосования на участке, однако вопросы остаются, и про них нужно говорить", - рассказал собеседник агентства.
По словам Аксенова, гражданам нужно популярно рассказывать про механизмы контроля за электронным голосованием.
"Необходимо популярно рассказывать, как данные голоса учитываются, как голос превращается в килобит информации, в какую систему уходит. Важнейшая вещь – конфиденциальность. Нужно разъяснять, каким образом обеспечивается тайна голосования, если для регистрации или входа в систему используются персональные данные. В конце концов, даже крупные компании сталкиваются с тем, что их базы данных "утекают" в сеть, а какие меры предпринимаются, чтобы такое не случилось с электронным голосованием? Когда ответы на эти вопросы будут известны основной массе россиян, тогда можно будет задумываться о распространении практики голосования через интернет", - заключил он.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
100006
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК назвали голосование по поправкам народным проектом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал поправки к Конституции новым этапом в развитии России
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3409
резидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
Проверка цифровых пропусков
В Минкомсвязи заявили об удалении собранных для пропусков данных россиян
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена
Три станции метро в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании
Владимир Зеленский и его жена Елена
На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции комиссия по коронавирусу представит первый отчет 30 ноября
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Минобороны построит к сентябрю еще два госпиталя в Псковской области
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
В Раде потребовали расследовать случаи мародерства в Донбассе
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Говорить о второй волне COVID-19 в ряде стран мира рано, считают в ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео призвал членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Джордж Уоттс
Симоньян сообщила о смерти "голоса" RT Джорджа Уоттса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность открывающихся медицинских центров Минобороны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
Лента новостейМолния