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Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить еще на месяц центр МЧС на границе с Азербайджаном, глава... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:33
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владимир васильев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

18:33 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
резидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить еще на месяц центр МЧС на границе с Азербайджаном, глава государства согласился.
Во вторник Путин проводит видеоконференцию, посвященною вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.
"Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода с той и другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. В Азербайджане непростая ситуация, и тем не менее темпы наращиваются, мы работаем. Но есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, пока он у нас до конца месяца, если можно, еще на месяц", -обратился Васильев к главе государства.
"Хорошо, сделаем, договорились", - ответил Путин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРеспублика ДагестанВладимир ВасильевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАзербайджанОбщество
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