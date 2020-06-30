Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

"Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода с той и другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. В Азербайджане непростая ситуация, и тем не менее темпы наращиваются, мы работаем. Но есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, пока он у нас до конца месяца, если можно, еще на месяц", -обратился Васильев к главе государства.