https://ria.ru/20200630/1573701889.html
Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить еще на месяц центр МЧС на границе с Азербайджаном, глава... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:33
2020-06-30T18:33
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республика дагестан
владимир васильев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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россия
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573698207_0:0:3308:1861_1400x0_80_0_0_8d3d4726b162b84e21a9a00a17399d08.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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