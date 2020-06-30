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Минобороны построит к сентябрю еще два госпиталя в Псковской области
Министерство обороны России в рамках борьбы с COVID-19 к середине сентября построит два дополнительных госпиталя в Пскове и Великих Луках, заявил во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:58
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РИА Новости
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353
60
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Минобороны построит к сентябрю еще два госпиталя в Псковской области

18:27 30.06.2020 (обновлено: 18:58 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство обороны России в рамках борьбы с COVID-19 к середине сентября построит два дополнительных госпиталя в Пскове и Великих Луках, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове, там будет построено два госпиталя - на 200 мест (в Пскове – ред.) и в Великих Луках на 100. В настоящее время идут работы по заливке фундаментов. Надеюсь, к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей", - сказал он, выступая с докладом президенту России Владимиру Путину.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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