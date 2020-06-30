Минобороны построит к сентябрю еще два госпиталя в Псковской области

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство обороны России в рамках борьбы с COVID-19 к середине сентября построит два дополнительных госпиталя в Пскове и Великих Луках, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове, там будет построено два госпиталя - на 200 мест (в Пскове – ред.) и в Великих Луках на 100. В настоящее время идут работы по заливке фундаментов. Надеюсь, к 15 сентября с учетом большего объема работ завершить строительство и этих госпиталей", - сказал он, выступая с докладом президенту России Владимиру Путину.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.