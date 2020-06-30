Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573701355.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5954
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане во вторник составило 5954, за последние сутки в республике выявили 54 заболевших, сообщили РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5954

18:26 30.06.2020
480
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане во вторник составило 5954, за последние сутки в республике выявили 54 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"За среду число заболевших коронавирусом увеличилось на 54 человека, достигнув 5954, число умерших - 52", - сказал собеседник агентства.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По его данным, в период с 30 апреля по 30 июня в стране число инфицированных COVID-19 достигло 5954 человека, от этой болезни вылечились 4568 человек (76,7%). Под наблюдением врачей в больницах находятся 256 пациентов, 62 человека за последние сутки вылечились и были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Минобороны построит к сентябрю еще два госпиталя в Псковской области
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На Ямале продлили режим самоизоляции
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность открывающихся медицинских центров Минобороны
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3409
Украинский военный в Донецкой области
СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин заявил о востребованности центров Минобороны для больных COVID-19
Вакцина от коронавируса
Испания намерена разработать собственную вакцину от коронавируса
Владимир Зеленский и его жена Елена
На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского
резидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Говорить о второй волне COVID-19 в ряде стран мира рано, считают в ВОЗ
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
ВОЗ предупредила москвичей о "ложном чувстве безопасности"
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперт призвал рассказывать о безопасности данных на электронных выборах
Джордж Уоттс
Симоньян сообщила о смерти "голоса" RT Джорджа Уоттса
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
Лента новостейМолния