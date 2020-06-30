В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5954

По его данным, в период с 30 апреля по 30 июня в стране число инфицированных COVID-19 достигло 5954 человека, от этой болезни вылечились 4568 человек (76,7%). Под наблюдением врачей в больницах находятся 256 пациентов, 62 человека за последние сутки вылечились и были выписаны.