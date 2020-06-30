Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках

"Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил. Конечно, важно будет, чтобы люди, у которых, возможно, есть симптомы, не использовали возможности голосовать очно", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".