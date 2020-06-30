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Распространение нового коронавируса
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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
Общую обстановку по коронавирусной инфекции в Дагестане удалось стабилизировать, на стационарном лечении сейчас находятся 900 пациентов с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
республика дагестан
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

18:05 30.06.2020 (обновлено: 18:14 30.06.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
© РИА Новости / МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общую обстановку по коронавирусной инфекции в Дагестане удалось стабилизировать, на стационарном лечении сейчас находятся 900 пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В Дагестане общие усилия позволили нам стабилизировать общую обстановку, и сегодня на стационарном лечении находятся в 10 раз меньше человек, всего 900 уже осталось, с того момента, как мы приступили к масштабной работе", - сказал Мурашко на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоРеспублика ДагестанМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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