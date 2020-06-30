https://ria.ru/20200630/1573700367.html
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
Общую обстановку по коронавирусной инфекции в Дагестане удалось стабилизировать, на стационарном лечении сейчас находятся 900 пациентов с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:05
2020-06-30T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
республика дагестан
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866376_0:54:953:590_1400x0_80_0_0_9db1203e45bbcd8e51816e3fb05377d0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество