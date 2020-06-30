Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

"В Дагестане общие усилия позволили нам стабилизировать общую обстановку, и сегодня на стационарном лечении находятся в 10 раз меньше человек, всего 900 уже осталось, с того момента, как мы приступили к масштабной работе", - сказал Мурашко на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.