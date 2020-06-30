https://ria.ru/20200630/1573700342.html
В Петербурге четыре человека пострадали из-за непогоды
Четыре человека госпитализированы в результате непогоды и усилившегося ветра в Петербурге, пожарно-спасательные подразделения совершили 95 выездов, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:05
2020-06-30T18:05
погода
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, санкт-петербург, происшествия