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В Петербурге четыре человека пострадали из-за непогоды
Четыре человека госпитализированы в результате непогоды и усилившегося ветра в Петербурге, пожарно-спасательные подразделения совершили 95 выездов, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:05
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погода, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали из-за непогоды

18:05 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате непогоды и усилившегося ветра в Петербурге, пожарно-спасательные подразделения совершили 95 выездов, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"По состоянию на 16.45 пожарно-спасательные подразделения совершили 95 выездов, пострадали пять автомобилей, четыре человека госпитализированы после осмотра", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, непогода задержала два электропоезда на станции Новая деревня. Также произошло отключение электричества в поселке Лахта.
Ливни и сильный ветер пришли в Петербург во вторник с 15 часов. Днем в городе фиксировали порывы ветра до 17 метров в секунду.
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