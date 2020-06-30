В Петербурге четыре человека пострадали из-за непогоды

"По состоянию на 16.45 пожарно-спасательные подразделения совершили 95 выездов, пострадали пять автомобилей, четыре человека госпитализированы после осмотра", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, непогода задержала два электропоезда на станции Новая деревня. Также произошло отключение электричества в поселке Лахта.