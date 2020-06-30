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Первых трех пациентов с COVID-19 в Пензе вылечили переливанием плазмы
Первые трое пациентов в Пензенской области вылечились от коронавируса с помощью переливания плазмы переболевших COVID-19, сообщило областное правительство. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:03
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, казахстан, общество

Первых трех пациентов с COVID-19 в Пензе вылечили переливанием плазмы

18:03 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Первые трое пациентов в Пензенской области вылечились от коронавируса с помощью переливания плазмы переболевших COVID-19, сообщило областное правительство.
В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам. Правительство Пензенской области 11 июня сообщило, что врачи приступили к лечению первой пациентки с помощью плазмы.
"За две с половиной недели более двух десятков пациентов пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в составе комплексного лечения получили антиковидную плазму… В настоящее время из числа пациентов, получивших антиковидную плазму, к выписке... готовы первые три человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в большинстве случаев - у 80% пациентов - после введения плазмы наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья, а сами пациенты отмечают улучшение самочувствия.
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"Потенциально это очень перспективный по эффективности способ лечения пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Использование антиковидной плазмы наиболее оптимально в срок от трех до семи дней с момента появления клинических симптомов заболевания", - цитирует главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям областного минздрава Джамилю Курмаеву правительство.
В правительстве добавили, что выздоровевших после заражения коронавирусом становится все больше, и эти люди могут стать настоящими спасителями для тех, у кого COVID-19 протекает особенно тяжело. Производство плазмы от доноров, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, проводится в пензенском областном клиническом центре крови с середины июня.
Всего в области лабораторно подтверждено 4970 случаев коронавируса. Скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 4661.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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