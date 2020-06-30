Первых трех пациентов с COVID-19 в Пензе вылечили переливанием плазмы

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Первые трое пациентов в Первые трое пациентов в Пензенской области вылечились от коронавируса с помощью переливания плазмы переболевших COVID-19 , сообщило областное правительство.

В плазме выздоровевших пациентов содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжелом состоянии. Получить эти антитела искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам. Правительство Пензенской области 11 июня сообщило, что врачи приступили к лечению первой пациентки с помощью плазмы.

"За две с половиной недели более двух десятков пациентов пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в составе комплексного лечения получили антиковидную плазму… В настоящее время из числа пациентов, получивших антиковидную плазму, к выписке... готовы первые три человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в большинстве случаев - у 80% пациентов - после введения плазмы наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья, а сами пациенты отмечают улучшение самочувствия.

"Потенциально это очень перспективный по эффективности способ лечения пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Использование антиковидной плазмы наиболее оптимально в срок от трех до семи дней с момента появления клинических симптомов заболевания", - цитирует главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям областного минздрава Джамилю Курмаеву правительство.

В правительстве добавили, что выздоровевших после заражения коронавирусом становится все больше, и эти люди могут стать настоящими спасителями для тех, у кого COVID-19 протекает особенно тяжело. Производство плазмы от доноров, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, проводится в пензенском областном клиническом центре крови с середины июня.

Всего в области лабораторно подтверждено 4970 случаев коронавируса. Скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана , выздоровел 4661.