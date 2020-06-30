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Назван способ предотвратить развитие рака
Некоторые виды рака, в частности рак шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека, рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". По РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:18
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество

Назван способ предотвратить развитие рака

17:53 30.06.2020 (обновлено: 18:18 30.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ лаборатории онкологического диспансера
В лаборатории онкологического диспансера
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Некоторые виды рака, в частности рак шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека, рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". По словам медика, заражение этой инфекцией можно предотвратить благодаря своевременно сделанной прививке.
Мясников подчеркнул, что этот вирус является причиной рака шейки матки в ста процентах случаев.
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"Для того чтобы вирус вызвал у вас рак, <…> должно пройти около десяти лет. Обычно у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года", — сказал он.
По словам врача, люди с вирусом папилломы человека должны проходить регулярное тестирование. Ежегодно от рака шейки матки умирают 250 тысяч женщин.
"Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка", — подчеркнул Мясников.
Кроме того, снижение числа женщин с вирусом приводит к тому, что мужчины реже болеют некоторыми видами рака, добавил он.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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