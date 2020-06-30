Назван способ предотвратить развитие рака

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Некоторые виды рака, в частности рак шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека, рассказал врач Некоторые виды рака, в частности рак шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека, рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала " Россия 1 ". По словам медика, заражение этой инфекцией можно предотвратить благодаря своевременно сделанной прививке.

Мясников подчеркнул, что этот вирус является причиной рака шейки матки в ста процентах случаев.

"Для того чтобы вирус вызвал у вас рак, <…> должно пройти около десяти лет. Обычно у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года", — сказал он.

По словам врача, люди с вирусом папилломы человека должны проходить регулярное тестирование. Ежегодно от рака шейки матки умирают 250 тысяч женщин.

"Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка", — подчеркнул Мясников.