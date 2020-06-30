https://ria.ru/20200630/1573699536.html
Назван способ предотвратить развитие рака
Некоторые виды рака, в частности рак шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека, рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". По РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:53
2020-06-30T18:18
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155876/05/1558760507_0:56:3072:1784_1400x0_80_0_0_78ad3ec12fcfb2d012e5204786a594ff.jpg
https://ria.ru/20200628/1573598580.html
https://ria.ru/20200630/1573679438.html
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155876/05/1558760507_0:56:3072:1784_1400x0_80_0_0_78ad3ec12fcfb2d012e5204786a594ff.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155876/05/1558760507_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_07bfd45b7e27791cdb2b0b37016da2c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155876/05/1558760507_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_a606177d05d3682f204071e925537351.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Некоторые виды рака, в частности рак шейки матки, возникают из-за вируса папилломы человека, рассказал врач Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
". По словам медика, заражение этой инфекцией можно предотвратить благодаря своевременно сделанной прививке.
Мясников подчеркнул, что этот вирус является причиной рака шейки матки в ста процентах случаев.
"Для того чтобы вирус вызвал у вас рак, <…> должно пройти около десяти лет. Обычно у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года", — сказал он.
По словам врача, люди с вирусом папилломы человека должны проходить регулярное тестирование. Ежегодно от рака шейки матки умирают 250 тысяч женщин.
"Это абсолютно парадоксальная ситуация, потому что сегодня от вируса папилломы человека есть прививка", — подчеркнул Мясников.
Кроме того, снижение числа женщин с вирусом приводит к тому, что мужчины реже болеют некоторыми видами рака, добавил он.