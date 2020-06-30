Доступ к социально значимым сайтам оставили бесплатным до конца года

"Продлеваем его (эксперимент - ред.) до 31 декабря. Список (социально значимых сайтов, участвующих в проекте - ред.) тоже будет корректироваться в процессе", - сказал Шадаев.

Отвечая на вопрос, будет ли включен в эксперимент бесплатный доступ через мобильный интернет, министр сказал: "Нет, я думаю, что пока нет".