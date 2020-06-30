Доступ к социально значимым сайтам оставили бесплатным до конца года

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ продлевает еще на полгода - до 31 декабря - эксперимент по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, эксперимент не будет распространяться на мобильный доступ в интернет, заявил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечне ресурсов содержится 371 такой ресурс. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых не будет трансляции потокового видео.
"Продлеваем его (эксперимент - ред.) до 31 декабря. Список (социально значимых сайтов, участвующих в проекте - ред.) тоже будет корректироваться в процессе", - сказал Шадаев.
Отвечая на вопрос, будет ли включен в эксперимент бесплатный доступ через мобильный интернет, министр сказал: "Нет, я думаю, что пока нет".