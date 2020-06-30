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Доступ к социально значимым сайтам оставили бесплатным до конца года
Минкомсвязь РФ продлевает еще на полгода - до 31 декабря - эксперимент по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, эксперимент не РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:08
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

Доступ к социально значимым сайтам оставили бесплатным до конца года

17:49 30.06.2020 (обновлено: 18:08 30.06.2020)
636
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ продлевает еще на полгода - до 31 декабря - эксперимент по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, эксперимент не будет распространяться на мобильный доступ в интернет, заявил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечне ресурсов содержится 371 такой ресурс. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых не будет трансляции потокового видео.
"Продлеваем его (эксперимент - ред.) до 31 декабря. Список (социально значимых сайтов, участвующих в проекте - ред.) тоже будет корректироваться в процессе", - сказал Шадаев.
Отвечая на вопрос, будет ли включен в эксперимент бесплатный доступ через мобильный интернет, министр сказал: "Нет, я думаю, что пока нет".
Клавиатура компьютера
19 июня, 10:03
Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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