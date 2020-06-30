Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии

Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. С 20 июня по 4 июля проходит этап подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты, а с 5 по 14 июля будет проходить сама регистрация. Решение о регистрации либо отказе в регистрации принимает ЦИК, при этом учитываются также нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, который завершился 19 июня. Достоверных подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата должно быть установлено не менее 100 тысяч.