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Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии
Шестой претендент на президента Белоруссии, безработная Светлана Тихановская подала в ЦИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:37
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии

17:37 30.06.2020
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© Фото : belsat.eu / Ирина АреховскаяСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Фото : belsat.eu / Ирина Ареховская
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Шестой претендент на президента Белоруссии, безработная Светлана Тихановская подала в ЦИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили РИА Новости во вторник в комиссии.
"Документы приняты от Светланой Тихановской", - рассказал агентству представитель Центризбиркома.
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Он уточнил, что Тихановская стала шестым претендентом на высший государственный пост, который в ходе нынешней избирательной кампании подал в ЦИК пакет документов на регистрацию кандидатом. Ранее документы также были приняты от экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится под стражей в рамках уголовного дела, бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анны Канопацкой, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, а также председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня.
Таким образом, к настоящему времени документы в ЦИК не подал только штаб действующего президента республики Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. С 20 июня по 4 июля проходит этап подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты, а с 5 по 14 июля будет проходить сама регистрация. Решение о регистрации либо отказе в регистрации принимает ЦИК, при этом учитываются также нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, который завершился 19 июня. Достоверных подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата должно быть установлено не менее 100 тысяч.
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