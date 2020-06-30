Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Шестой претендент на президента Белоруссии, безработная Светлана Тихановская подала в ЦИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили РИА Новости во вторник в комиссии.
"Документы приняты от Светланой Тихановской", - рассказал агентству представитель Центризбиркома.
Он уточнил, что Тихановская стала шестым претендентом на высший государственный пост, который в ходе нынешней избирательной кампании подал в ЦИК пакет документов на регистрацию кандидатом. Ранее документы также были приняты от экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится под стражей в рамках уголовного дела, бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анны Канопацкой, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, а также председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня.
Таким образом, к настоящему времени документы в ЦИК не подал только штаб действующего президента республики Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. С 20 июня по 4 июля проходит этап подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты, а с 5 по 14 июля будет проходить сама регистрация. Решение о регистрации либо отказе в регистрации принимает ЦИК, при этом учитываются также нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, который завершился 19 июня. Достоверных подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата должно быть установлено не менее 100 тысяч.