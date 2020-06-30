Медики, переболевшие COVID, пройдут реабилитацию в пензенских санаториях

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Медицинские работники в Пензенской области, которые переболели коронавирусной инфекцией, бесплатно пройдут реабилитацию в местных санаториях, заявил губернатор Иван Белозерцев.
"Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевшим COVID-19. Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Уточняется, что врачи, медсестры и фельдшеры уже с 1 июля смогут бесплатно пройти реабилитацию в здравницах региона в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Всего в области лабораторно подтверждено 4970 случаев коронавируса. Скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 4661.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.