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Медики, переболевшие COVID, пройдут реабилитацию в пензенских санаториях
Медицинские работники в Пензенской области, которые переболели коронавирусной инфекцией, бесплатно пройдут реабилитацию в местных санаториях, заявил губернатор... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
иван белозерцев
пензенская область
казахстан
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, иван белозерцев, пензенская область, казахстан, общество

Медики, переболевшие COVID, пройдут реабилитацию в пензенских санаториях

17:34 30.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудники инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе, где лечат пациентов с COVID-19
Сотрудники инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе, где лечат пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Медицинские работники в Пензенской области, которые переболели коронавирусной инфекцией, бесплатно пройдут реабилитацию в местных санаториях, заявил губернатор Иван Белозерцев.
"Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевшим COVID-19. Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Уточняется, что врачи, медсестры и фельдшеры уже с 1 июля смогут бесплатно пройти реабилитацию в здравницах региона в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Всего в области лабораторно подтверждено 4970 случаев коронавируса. Скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 4661.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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