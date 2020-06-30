Медики, переболевшие COVID, пройдут реабилитацию в пензенских санаториях

"Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевшим COVID-19. Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.