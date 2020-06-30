Главы МИД Азербайджана и Армении договорились провести встречу в июле

БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести очередную встречу по Карабаху в формате видеоконференции в июле, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Тридцатого июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились на видеоконференции с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В ходе часовой видеоконференции стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Также в МИД республики отметили, что Мамедъяров поднял вопрос о "незаконной" деятельности, осуществляемой Арменией на "оккупированных" территориях Азербайджана.
"Сопредседатели отметили недавнее усиление агрессивной риторики. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что провокационные действия Армении разожгли риторику", - сообщили в пресс-службе.
Азербайджанский МИД уточнил, что "стороны договорились провести в следующем месяце очередную видеоконференцию министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве и участии сопредседателей минской группы".
По данным пресс-службы армянского МИД, в ходе встречи Мнацаканян "подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру". Армянский министр также обратил внимание на необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Карабаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.
"Были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца", - отметили в пресс-службе МИД Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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