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Эксперты спрогнозировали рост санкционного давления США на Китай
Американское санкционное давление на Китай после президентских выборов в США будет расти, отметили эксперты в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:24
дональд трамп
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
джо байден
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперты спрогнозировали рост санкционного давления США на Китай

17:24 30.06.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американское санкционное давление на Китай после президентских выборов в США будет расти, отметили эксперты в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
"Я думаю, что демократы и республиканцы достигли определенного согласия в отношении того, что США нужно проводить более агрессивную политику в отношении Китая", - считает ведущий научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Харрел.
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По его словам, действующий президент США Дональд Трамп и его будущий соперник на выборах Джо Байден конкурируют в том, кто жёстче выступит в отношении Китая. "Вряд ли мы можем ожидать, что если Байден выиграет (президентские выборы - прим. ред.), то что-то изменится. Я думаю что мы увидим увеличение количества санкций в отношении Китая", - сказал эксперт.
В зависимости от того, кто выиграет выборы, можно будет увидеть определённую разницу в подходе к санкциям, полагает Харрел. Так, Трамп и его союзники больше сконцентрированы на торговых аспектах, пояснил он.
При этом эксперт не исключил, что Байден в случае победы на выборах будет стремиться сотрудничать с Китаем по глобальным вопросам - например, по теме изменения климата. "Но я думаю, что количество санкций будет увеличиваться. Я не думаю, что с этой точки зрения что-то изменится в зависимости от исхода президентских выборов", - подчеркнул он.
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Санкции будут усиливаться, согласился ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. "Сам факт экономической войны США против Китая не изменится, давление будет расти, но тактически ситуация будет более благоприятная для китайской стороны. Для китайцев долгое время основным каналом влияния на американскую политику была работа через американский бизнес, присутствующий в Китае. И проблема китайской дипломатии в период Трампа была в том, что Трамп не желал слушать этот бизнес и прислушиваться к его интересам", - отметил эксперт.
"Если придёт новая команда, более интегрированная с глобальным бизнесом и глобальной повесткой, то у китайцев появятся дополнительные каналы коммуникации и возможность ведения торга хотя бы по каким-то частным аспектам, связанным с введением санкций... В этом плане ситуация для Китая может, как мне кажется, при демократах улучшиться", - заключил он.
В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Пекин
16 июня, 13:39
Эксперт оценил отношения между США и Китаем
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейДжо БайденКитайСШАВ мире
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