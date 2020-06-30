Эксперты оценили организацию голосования в Москве и Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Организация голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Петербурге превзошла все ожидания, сообщили журналистам иностранные эксперты, посещающие в России избирательные участки.
"Это первый визит в Петербург, несколько дней мы провели на избирательных участках Москвы. Могу сказать, что в Петербурге безопасность этой процедуры обеспечена на таком же высоком уровне… Голосование проходит даже лучше, чем мы думали. Люди, которые приходят голосовать, по-настоящему счастливы", - сказала депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк.
Эту позицию поддержал независимый греческий журналист Димитрис Лиацос. "Я могу подписаться под каждым словом коллеги… Никаких эксцессов, никаких вопросов не было… Все проходило спокойно и удивительно естественно", - ответил он, уточнив, что иностранные эксперты в Москве ежедневно посещали 4 – 6 участков для голосования.
Политолог и правозащитник Йохан Бекман из Финляндии констатировал высокий уровень организации безопасности участников голосования на избирательных участках на фоне сложной эпидситуации. Также он отметил высокий уровень информирования россиян о грядущих изменениях в Основном законе страны.
"Очень важно, что явка (на голосовании по поправкам) сейчас ожидается достаточно высокой. Двадцать семь лет назад тоже было общероссийское голосование по поводу конституции (всенародное голосование по принятию проекта конституции в декабре 1993 года). Тогда явка составила 56%. Надеюсь, сейчас будет намного выше", - заключил Бекман.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.