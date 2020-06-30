Эксперты оценили организацию голосования в Москве и Петербурге

Эту позицию поддержал независимый греческий журналист Димитрис Лиацос. "Я могу подписаться под каждым словом коллеги… Никаких эксцессов, никаких вопросов не было… Все проходило спокойно и удивительно естественно", - ответил он, уточнив, что иностранные эксперты в Москве ежедневно посещали 4 – 6 участков для голосования.

"Очень важно, что явка (на голосовании по поправкам) сейчас ожидается достаточно высокой. Двадцать семь лет назад тоже было общероссийское голосование по поводу конституции (всенародное голосование по принятию проекта конституции в декабре 1993 года). Тогда явка составила 56%. Надеюсь, сейчас будет намного выше", - заключил Бекман.