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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573696408.html
Эксперты оценили организацию голосования в Москве и Петербурге
Организация голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Петербурге превзошла все ожидания, сообщили журналистам иностранные эксперты, посещающие в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:11
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
йохан бекман
москва
финляндия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, йохан бекман, москва, финляндия, белград (город), в мире

Эксперты оценили организацию голосования в Москве и Петербурге

17:11 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Организация голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Петербурге превзошла все ожидания, сообщили журналистам иностранные эксперты, посещающие в России избирательные участки.
"Это первый визит в Петербург, несколько дней мы провели на избирательных участках Москвы. Могу сказать, что в Петербурге безопасность этой процедуры обеспечена на таком же высоком уровне… Голосование проходит даже лучше, чем мы думали. Люди, которые приходят голосовать, по-настоящему счастливы", - сказала депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Эту позицию поддержал независимый греческий журналист Димитрис Лиацос. "Я могу подписаться под каждым словом коллеги… Никаких эксцессов, никаких вопросов не было… Все проходило спокойно и удивительно естественно", - ответил он, уточнив, что иностранные эксперты в Москве ежедневно посещали 4 – 6 участков для голосования.
Политолог и правозащитник Йохан Бекман из Финляндии констатировал высокий уровень организации безопасности участников голосования на избирательных участках на фоне сложной эпидситуации. Также он отметил высокий уровень информирования россиян о грядущих изменениях в Основном законе страны.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
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"Очень важно, что явка (на голосовании по поправкам) сейчас ожидается достаточно высокой. Двадцать семь лет назад тоже было общероссийское голосование по поводу конституции (всенародное голосование по принятию проекта конституции в декабре 1993 года). Тогда явка составила 56%. Надеюсь, сейчас будет намного выше", - заключил Бекман.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинЙохан БекманМоскваФинляндияБелград (город)В мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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