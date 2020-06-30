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В Сербии умерли три пациента с коронавирусом
В Сербии продолжается рост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 276 зараженных, скончались три человека, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:55
распространение нового коронавируса
майя гойкович
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353
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майя гойкович, александр вучич, сербия, косово, в мире

В Сербии умерли три пациента с коронавирусом

16:55 30.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербия
Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. В Сербии продолжается рост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 276 зараженных, скончались три человека, сообщило министерство здравоохранения.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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"За прошедшие 24 часа выявлены 276 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 564 человек. За сутки скончались три пациента, всего умерло 277 больных", - сообщил минздрав во вторник.
Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введён в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац и городе Нови-Пазар. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
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