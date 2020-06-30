В Сербии умерли три пациента с коронавирусом

БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. В Сербии продолжается рост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 276 зараженных, скончались три человека, сообщило министерство здравоохранения.

Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

"За прошедшие 24 часа выявлены 276 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 564 человек. За сутки скончались три пациента, всего умерло 277 больных", - сообщил минздрав во вторник.

Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович , которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича , который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".

Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введён в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац и городе Нови-Пазар. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.