https://ria.ru/20200630/1573694437.html
В Петербурге пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра
Пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра в Петербурге, пожарно-спасательные подразделения совершили 70 выездов, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:47
2020-06-30T16:47
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия