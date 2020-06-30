В Петербурге пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра

"По состоянию на 16 часов пожарно-спасательные подразделения совершили 70 выездов, 50 - угроза падения деревьев, 20 - угроза падения слабо закрепленных конструкций. Пострадали пять автомобилей", - сказано в сообщении.

Ливни и сильный ветер пришли в Петербург во вторник с 15 часов. Днем в городе фиксировали порывы ветра до 17 метров в секунду.