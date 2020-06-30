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В Петербурге пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра
Пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра в Петербурге, пожарно-спасательные подразделения совершили 70 выездов, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:47
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра

16:47 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Пять автомобилей пострадали из-за усилившегося ветра в Петербурге, пожарно-спасательные подразделения совершили 70 выездов, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"По состоянию на 16 часов пожарно-спасательные подразделения совершили 70 выездов, 50 - угроза падения деревьев, 20 - угроза падения слабо закрепленных конструкций. Пострадали пять автомобилей", - сказано в сообщении.
Ливни и сильный ветер пришли в Петербург во вторник с 15 часов. Днем в городе фиксировали порывы ветра до 17 метров в секунду.
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