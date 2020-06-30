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Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ
Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня прошли в штатном режиме, сообщений о технических сбоях не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:36
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353
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ

16:38 30.06.2020 (обновлено: 17:36 30.06.2020)
3111
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня прошли в штатном режиме, сообщений о технических сбоях не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Для тестирования организационной и технической готовности к проведению Единого госэкзамена 29 и 30 июня во всех регионах страны во всех пунктах проведения экзаменов, задействованных во время основного периода ЕГЭ, прошли пробные экзамены.
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В ходе этих экзаменов регионы смогли проконтролировать обеспеченность всех пунктов необходимыми средствами для проведения экзамена в условиях распространения коронавирусной инфекции, отработать действия организаторов и медицинских работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, еще раз проверить готовность технологического оборудования.
"Информации о технологических сбоях не поступало. Пробные экзамены прошли в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
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