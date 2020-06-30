Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ

Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге

Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пробные Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня прошли в штатном режиме, сообщений о технических сбоях не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора

Для тестирования организационной и технической готовности к проведению Единого госэкзамена 29 и 30 июня во всех регионах страны во всех пунктах проведения экзаменов, задействованных во время основного периода ЕГЭ, прошли пробные экзамены.

В ходе этих экзаменов регионы смогли проконтролировать обеспеченность всех пунктов необходимыми средствами для проведения экзамена в условиях распространения коронавирусной инфекции, отработать действия организаторов и медицинских работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, еще раз проверить готовность технологического оборудования.