https://ria.ru/20200630/1573693718.html
Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ
Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня прошли в штатном режиме, сообщений о технических сбоях не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:38
2020-06-30T17:36
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615199_0:116:2980:1792_1400x0_80_0_0_e60c6e6269f08fd2f1586ee27c7f918c.jpg
https://ria.ru/20200626/1573538119.html
https://sn.ria.ru/20200630/1573662819.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615199_0:116:2980:1792_1400x0_80_0_0_e60c6e6269f08fd2f1586ee27c7f918c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество