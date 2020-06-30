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В Париже началась акция протеста медработников
Манифестация медицинских работников с требованиями дополнительного финансирования системы здравоохранения проходит во вторник в Париже, передаёт корреспондент... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:46
министерство внутренних дел франции
франция
париж
в мире
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франция
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
В Париже протестуют врачи
В Париже снова протестуют врачи. Пока всё мирно, передает корреспондент РИА Новости
2020-06-30T16:19
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РИА Новости
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60
министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире

В Париже началась акция протеста медработников

16:19 30.06.2020 (обновлено: 18:46 30.06.2020)
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Манифестация медицинских работников с требованиями дополнительного финансирования системы здравоохранения проходит во вторник в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Колонна, стартовавшая от улицы Санте (улицы Здоровья) и бульвара Пор-Руаль, движется по бульвару Монпарнас. Конечная точка маршрута - площадь Пьера Ларока, недалеко от которой находится министерство здравоохранения страны - в 7 округе Парижа.
К проведению акции призвали крупнейшие французские профсоюзы, в числе которых FO, SUD, Unsa и CGT.
Пока акция проходит спокойно. Для обеспечения безопасности на шествии мобилизовано большое число полицейских и жандармов.
Кроме Парижа, манифестация проходят и в ряде других городов Франции.
Две недели назад - 16 июня - состоялась первая манифестация медработников с такими же требованиями - повысить зарплаты, провести дополнительный набор персонала и прекратить сокращение количества коек в больницах. На прошлой акции вспыхнули беспорядки, более 30 человек были задержаны. По данным МВД Франции, тогда на манифестацию в Париже вышли 18 тысяч человек.
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Министерство внутренних дел ФранцииФранцияПарижВ мире
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