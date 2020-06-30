В Париже началась акция протеста медработников

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Манифестация медицинских работников с требованиями дополнительного финансирования системы здравоохранения проходит во вторник в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Колонна, стартовавшая от улицы Санте (улицы Здоровья) и бульвара Пор-Руаль, движется по бульвару Монпарнас. Конечная точка маршрута - площадь Пьера Ларока, недалеко от которой находится министерство здравоохранения страны - в 7 округе Парижа.

К проведению акции призвали крупнейшие французские профсоюзы, в числе которых FO, SUD, Unsa и CGT.

Пока акция проходит спокойно. Для обеспечения безопасности на шествии мобилизовано большое число полицейских и жандармов.

Кроме Парижа , манифестация проходят и в ряде других городов Франции