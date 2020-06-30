Более 300 человек вернулись в Россию вывозным рейсом из Гоа

"Тридцатого июня состоялся вывозной рейс № SDM 6626 по маршруту Гоа - Москва - Новосибирск/Казань/Санкт-Петербург авиакомпании "Россия". Возможностью вернуться в Россию воспользовались 326 человек", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.