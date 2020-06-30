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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573691832.html
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 49 109
Число случаев заболевания новым коронавирусом в Ираке приблизилось к 50 тысячам спустя неделю после того, как министерство здравоохранения страны предупредило о РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, багдад (город), ирак, в мире

В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 49 109

16:16 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заболевания новым коронавирусом в Ираке приблизилось к 50 тысячам спустя неделю после того, как министерство здравоохранения страны предупредило о возможном резком росте темпов распространения эпидемии.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 1 958 новых случаев заражения, зафиксировано 1 786 случаев выздоровления и 104 случая со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.
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Скорость распространения нового коронавируса
Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 49 109, выздоровели почти 25 тысяч человек, скончались 1 943.
На лечении остаются более 22 тысяч пациентов, в том числе почти 300 - в отделениях интенсивной терапии.
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Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, во вторник в Багдаде коронавирус подтвержден у 539 человек.
Министерство здравоохранения заявило на прошлой неделе, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБагдад (город)ИракВ мире
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