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В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 49 109
Число случаев заболевания новым коронавирусом в Ираке приблизилось к 50 тысячам спустя неделю после того, как министерство здравоохранения страны предупредило о РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:16
2020-06-30T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
багдад (город)
ирак
в мире
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багдад (город)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, багдад (город), ирак, в мире
КАИР, 30 июн - РИА Новости.
Число случаев заболевания новым коронавирусом
в Ираке
приблизилось к 50 тысячам спустя неделю после того, как министерство здравоохранения страны предупредило о возможном резком росте темпов распространения эпидемии.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 1 958 новых случаев заражения, зафиксировано 1 786 случаев выздоровления и 104 случая со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.
Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 49 109, выздоровели почти 25 тысяч человек, скончались 1 943.
На лечении остаются более 22 тысяч пациентов, в том числе почти 300 - в отделениях интенсивной терапии.
Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, во вторник в Багдаде
коронавирус подтвержден у 539 человек.
Министерство здравоохранения заявило на прошлой неделе, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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