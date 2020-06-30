В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 49 109

КАИР, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заболевания новым Число случаев заболевания новым коронавирусом Ираке приблизилось к 50 тысячам спустя неделю после того, как министерство здравоохранения страны предупредило о возможном резком росте темпов распространения эпидемии.

"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 1 958 новых случаев заражения, зафиксировано 1 786 случаев выздоровления и 104 случая со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.

Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 49 109, выздоровели почти 25 тысяч человек, скончались 1 943.

На лечении остаются более 22 тысяч пациентов, в том числе почти 300 - в отделениях интенсивной терапии.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, во вторник в Багдаде коронавирус подтвержден у 539 человек.

Министерство здравоохранения заявило на прошлой неделе, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.