https://ria.ru/20200630/1573691501.html
В Воронежской области число жертв коронавируса выросло до 44
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области выросло за сутки с 41 до 44, сообщает правительство... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:08
2020-06-30T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости.
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Воронежской области
выросло за сутки с 41 до 44, сообщает правительство региона.
Утром во вторник в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 7588 человек. Выздоровели 4234 пациента. Умер 41 человек.
"Воронежская область. Информация оперативного штаба по коронавирусу Выздоровели: 4 286. Умерли: 44", - говорится в сообщении.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО. Коэффициент распространения инфекции, по данным на вторник, в области составляет 0,95.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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