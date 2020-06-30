Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.

Президент стоит на фоне мемориала советским солдатам, который ранее торжественно открыл в Ржевском районе Тверской области совместно с президентом Белоруссии. Путин напомнил о героизме солдат, которые шли в бой, чтобы грядущие поколения жили под мирным небом и "гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры".

Глава государства призвал россиян принять участие в голосовании о будущем страны, задуматься о том, каким оно будет для детей и внуков.

"Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить", - сказал Путин.

Он отметил, что речь идет о стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу.

Президент заверил, что поправки вступят в силу, только если их одобрят россияне. При этом он выразил уверенность, что голосующие опираются на ценности , которые объединяют страну, — правду и справедливость, уважение к человеку труда, людям старших поколений, заботу о детях.

Глава государства заявил, что поправки закрепят эти принципы как высшие и безусловные конституционные гарантии.