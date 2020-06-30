Собянин посетил общественный штаб по контролю за голосованием

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин во вторник посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием на Покровке, отдал свой голос в электронном виде.
Собянин воспользовался компьютером, установленном в помещении территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.
"Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования", - заявил мэр журналистам.
Собянин выразил надежду, что завершающийся процесс электронного голосования по поправкам в Конституцию пройдет достойно.
"Уже видно, что количество людей, которые проголосовали, очень большое. Явка электронного голосования тех, кто записался, тоже высокая. Это уже традиционно для электронного голосования", - подчеркнул он.
"Завтра главный день голосования. Надеюсь, что он тоже пройдет успешно", - отметил мэр.
"Пользуясь случаем, хотел поблагодарить Общественную палату Москвы, общественный штаб по наблюдению за выборами. 20 тысяч наблюдателей, которые проявили инициативу, зарегистрировались, прошли обучение, и сегодня это целая армия людей наблюдает за ходом голосования и обеспечивает его легитимность", - подчеркнул Собянин.
Он также поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, которые обеспечивают голосование по поправкам в Конституцию семь суток подряд, работая в условиях пандемических рисков.
"На них свалилась, конечно, огромная работа, вообще несопоставимая с тем, что было при прежних голосованиях. Эти семь дней - огромный марафон, они, конечно, совершают просто героический поступок", - заявил мэр.
Собянин также ознакомился с работой территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) на Покровке.
Мэра сопровождали заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух и председатель ТИК ДЭГ Юрий Павлов.
В состав ТИК ДЭГ входит 10 человек, которые в онлайн-режиме ведут наблюдение за ходом голосования и транзакциями в системе, отслеживают статистику выданных бюллетеней и проголосовавших в обоих регионах: в Москве и в Нижегородской области.
По данным на 14:00, явка на контрольное голосование превысила 91,4%, выдано 1 миллион 89 тысяч бюллетеней.