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МИД Украины попросил Францию отреагировать на визит евродепутатов в Крым
Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном попросила об официальной реакции Франции на поездку французских... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:02
европарламент
эмине джапарова
тьерри мариани
мид украины
франция
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в мире
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европарламент, эмине джапарова, тьерри мариани, мид украины, франция, республика крым, украина, в мире

МИД Украины попросил Францию отреагировать на визит евродепутатов в Крым

16:02 30.06.2020
11347
© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном попросила об официальной реакции Франции на поездку французских депутатов Европарламента в Крым, сообщила во вторник пресс-служба украинского министерства.
Визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым запланирован на 30 июня и продлится до 2 июля.
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"Первый заместитель министра (Джапарова – ред.) обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым", - говорится в сообщении на сайте МИД.
В свою очередь, де Понсен заверил украинскую сторону, что передаст данное обращение в МИД Франции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ЕвропарламентЭмине ДжапароваТьерри МарианиМИД УкраиныФранцияРеспублика КрымУкраинаВ мире
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