МИД Украины попросил Францию отреагировать на визит евродепутатов в Крым

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном попросила об официальной реакции Франции на поездку французских депутатов Европарламента в Крым, сообщила во вторник пресс-служба украинского министерства.
Визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым запланирован на 30 июня и продлится до 2 июля.
"Первый заместитель министра (Джапарова – ред.) обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым", - говорится в сообщении на сайте МИД.
В свою очередь, де Понсен заверил украинскую сторону, что передаст данное обращение в МИД Франции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
26 июня, 01:16Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым