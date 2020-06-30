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В Петербурге городские сады и скверы закрыли из-за непогоды
Ряд городских садов и скверов в Санкт-Петербурге закрыли из-за надвигающегося шторма, во вторник ожидаются ливни, грозы и ветер до 23 метров в секунду, сообщает РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:02
гидрометцентр
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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гидрометцентр, санкт-петербург, общество

В Петербурге городские сады и скверы закрыли из-за непогоды

16:02 30.06.2020
57
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Ряд городских садов и скверов в Санкт-Петербурге закрыли из-за надвигающегося шторма, во вторник ожидаются ливни, грозы и ветер до 23 метров в секунду, сообщает городской комитет по благоустройству.
"Комитет по благоустройству переходит на особый режим работы в связи с надвигающимся штормом. Сегодня от Гидрометцентра получено сообщение, что ожидается значительное ухудшение погодных условий: ливень, гроза, порывы ветра до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В частности, закрыты Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора.
Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.
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