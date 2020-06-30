Ж/д оператор открывает продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь

"Тридцатого июня… стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда "Таврия" с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны", - говорится в сообщении.
Поезд №191/192 Москва – Севастополь начнет курсировать с 14 июля через день. Время в пути около 36 часов. В составе поезда, помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ. Поезд №173/174 Москва - Евпатория свяжет столицу и город-курорт с 15 июля, поезд будет курсировать через день. Время в пути около 35 часов.
Начиная с 18 июля поезда № 75/76 Симферополь – Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург – Симферополь будут ходить в два раза чаще.
Летом текущего года поезда "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Движение поездов "Таврия" по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове. С 11 июня продано более 50 тысяч билетов на четыре дополнительных поезда.
Также пассажирам "Таврий" доступны с 1 июля стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами.