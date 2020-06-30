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Ж/д оператор открывает продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь
Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) - открывает продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию, сообщила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:04
новости - туризм
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149697/57/1496975779_0:316:6016:3700_1400x0_80_0_0_da19906f80b09bdcd5060b817aa8fc72.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, москва, симферополь, республика крым, евпатория, севастополь, общество

Ж/д оператор открывает продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь

16:04 30.06.2020
488
© Fotolia / LunaundmoДевочка с на вокзале
Девочка с на вокзале
© Fotolia / Lunaundmo
Девочка с на вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оператор поездов в Крым - частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) - открывает продажи билетов на поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию, сообщила компания.
"Тридцатого июня… стартуют продажи билетов на новые направления в Крым. Поезда "Таврия" с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны", - говорится в сообщении.
Грузовые поезда едут по Крымскому мосту
Вчера, 12:33
В полной готовности. Первые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту
Поезд №191/192 Москва – Севастополь начнет курсировать с 14 июля через день. Время в пути около 36 часов. В составе поезда, помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ. Поезд №173/174 Москва - Евпатория свяжет столицу и город-курорт с 15 июля, поезд будет курсировать через день. Время в пути около 35 часов.
Начиная с 18 июля поезда № 75/76 Симферополь – Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург – Симферополь будут ходить в два раза чаще.
Летом текущего года поезда "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Движение поездов "Таврия" по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове. С 11 июня продано более 50 тысяч билетов на четыре дополнительных поезда.
Также пассажирам "Таврий" доступны с 1 июля стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами.
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
23 июня, 10:30Туризм
Туристы рассказали, готовы ли носить маски и перчатки в самолете и поезде
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Новости - ТуризмМоскваСимферопольРеспублика КрымЕвпаторияСевастопольОбщество
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