США не считают "астанинский формат" по Сирии эффективным

"Соединенные Штаты не рассматривают "астанинскую группу" как полезный путь для урегулирования сирийского конфликта... Мы, конечно, сотрудничаем очень тесно с Турцией по различным аспектам (урегулирования) ситуации в Сирии. И у нас часто проходят дискуссии с Россией относительно возможных путей окончания конфликта, но мы не контактируем с "астанинской группой" как единым целым, и, конечно, нам нечего делать с Ираном", - сказал Джеффри в ходе телефонного брифинга.