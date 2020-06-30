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США не считают "астанинский формат" по Сирии эффективным
Соединенные Штаты иногда контактируют с Россией по вопросу урегулирования в Сирии, но не считают эффективным "астанинский формат", сообщил спецпредставитель США РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:35
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джеймс джеффри
война в сирии
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сирия
иран
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РИА Новости
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353
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россия, нур-султан, джеймс джеффри, война в сирии, турция, сирия, иран, сша, в мире

США не считают "астанинский формат" по Сирии эффективным

15:35 30.06.2020
507
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты иногда контактируют с Россией по вопросу урегулирования в Сирии, но не считают эффективным "астанинский формат", сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 1 июля президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят по видеосвязи сирийское урегулирование.
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"Соединенные Штаты не рассматривают "астанинскую группу" как полезный путь для урегулирования сирийского конфликта... Мы, конечно, сотрудничаем очень тесно с Турцией по различным аспектам (урегулирования) ситуации в Сирии. И у нас часто проходят дискуссии с Россией относительно возможных путей окончания конфликта, но мы не контактируем с "астанинской группой" как единым целым, и, конечно, нам нечего делать с Ираном", - сказал Джеффри в ходе телефонного брифинга.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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РоссияНур-СултанДжеймс ДжеффриВойна в СирииТурцияСирияИранСШАВ мире
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