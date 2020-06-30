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"Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Россию и Казахстан
Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в Россию, Казахстан и Узбекистан по 31 июля... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, воз, россия, белавиа, узбекистан, казахстан, в мире

"Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Россию и Казахстан

15:42 30.06.2020 (обновлено: 15:45 30.06.2020)
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в Россию, Казахстан и Узбекистан по 31 июля включительно, сообщили РИА Новости во вторник в компании.
В условиях пандемии коронавируса ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.
"Мы вынуждены продлить приостановку регулярных рейсов по 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан", - заявила представитель компании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ВОЗРоссияБелавиаУзбекистанКазахстанВ мире
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