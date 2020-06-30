Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре

ВОРОНЕЖ, 30 июн – РИА Новости. Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области.
Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания были повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован.
По информации главного управления МЧС по Владимирской области, возгорание произошло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах.
"Как сегодня стало известно из работы органов дознания, ремонт выполняли два электромонтера. В результате нарушения правила производства электротехнических работ, предварительно, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Огнем повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе", – приводит обладминистрация слова врио начальника регионального управления МЧС России Руслана Блинова.
30 марта 2018, 08:00Пожарная безопасность в общественных местах
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал случившееся трагедией для жителей региона.
"В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причиненный ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведен анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы", – цитирует Сипягина обладминистрация.
По словам губернатора, предварительные итоги служебной проверки станут известны через неделю.
"К нашему огромному сожалению, в сложившихся обстоятельствах в этом году во Владимире не состоится VI Всероссийский театральный форум-фестиваль "У Золотых ворот". Средства, ранее запланированные на его проведение, будут направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления культурного учреждения", – приводит администрация области слова директора департамента культуры области Алисы Бирюковой.