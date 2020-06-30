Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре

ВОРОНЕЖ, 30 июн – РИА Новости. Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области.

Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания были повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован.

По информации главного управления МЧС по Владимирской области, возгорание произошло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах.

"Как сегодня стало известно из работы органов дознания, ремонт выполняли два электромонтера. В результате нарушения правила производства электротехнических работ, предварительно, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Огнем повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе", – приводит обладминистрация слова врио начальника регионального управления МЧС России Руслана Блинова.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал случившееся трагедией для жителей региона.

"В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причиненный ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведен анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы", – цитирует Сипягина обладминистрация.

По словам губернатора, предварительные итоги служебной проверки станут известны через неделю.