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Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре
Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:29
культура
владимир сипягин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир
происшествия
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владимир сипягин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир, происшествия

Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре

15:29 30.06.2020
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© Радио Sputnik Кирилл СиничкинПожар в драмтеатре во Владимире
Пожар в драмтеатре во Владимире
© Радио Sputnik Кирилл Синичкин
ВОРОНЕЖ, 30 июн – РИА Новости. Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области.
Информация о пожаре в здании Владимирского академического театра драмы поступила около 16.10 мск в понедельник. По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания были повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован.
По информации главного управления МЧС по Владимирской области, возгорание произошло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах.
"Как сегодня стало известно из работы органов дознания, ремонт выполняли два электромонтера. В результате нарушения правила производства электротехнических работ, предварительно, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии. Огнем повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе", – приводит обладминистрация слова врио начальника регионального управления МЧС России Руслана Блинова.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал случившееся трагедией для жителей региона.
"В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причиненный ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведен анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы", – цитирует Сипягина обладминистрация.
По словам губернатора, предварительные итоги служебной проверки станут известны через неделю.
"К нашему огромному сожалению, в сложившихся обстоятельствах в этом году во Владимире не состоится VI Всероссийский театральный форум-фестиваль "У Золотых ворот". Средства, ранее запланированные на его проведение, будут направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления культурного учреждения", – приводит администрация области слова директора департамента культуры области Алисы Бирюковой.
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КультураВладимир СипягинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладимирПроисшествия
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