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Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:29
россия
сергей лавров
нато
йенс столтенберг
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, сергей лавров, нато, йенс столтенберг, в мире

Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией

15:29 30.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
"У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии… И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны… Диалог – лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, - конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы", - сказал Столтенберг, выступая на видеоконференции германского института GIGA.
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
24 июня, 19:37
В Германии призвали выработать общую с НАТО "идею угрозы от России"
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался за возобновление диалога со всеми странами НАТО для того, чтобы комплексно рассматривать всю проблематику безопасности на европейском континенте и в Евроатлантике. МИД РФ в контексте возобновления переговоров в формате Россия-НАТО, отмечал, что условием для новой встречи должен стать предметный разговор, "встреча ради встречи" для РФ неприемлема.
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РоссияСергей ЛавровНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
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