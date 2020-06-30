Глава МИД Японии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Японское правительство сожалеет по поводу принятия в Китае закона о нацбезопасности Гонконга, расценивая его как подрыв доверия к принципу "одна страна, две системы", говорится в распространенном во вторник заявлении главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.
"Международное сообщество строило связи с Гонконгом на основе доверия к принципу "одна страна, две системы" по китайско-британской декларации от 1984 года, и это привело к процветанию Гонконга. Принятие закона (о нацбезопасности Гонконга - ред.) подрывает такое доверие", - подчеркнул министр.
По его словам, Япония призывает Китай как и прежде уважать и защищать права и деятельность японских граждан и компаний в Гонконге, а также уважать права и свободы гонконгцев.
Закон был принят на завершившейся во вторник 20-й сессии Постоянного комитета ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) 13-го созыва – высшего законодательного органа Китая.
Как сообщалось ранее, центральное правительство КНР создаст в Гонконге управление по обеспечению национальной безопасности.
Бывшая британская колония Гонконг вернулась во владение Китая в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией под названием Специального административного района Сянган. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна - две системы" в управлении этим районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года.