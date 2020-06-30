Глава МИД Японии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга

"Международное сообщество строило связи с Гонконгом на основе доверия к принципу "одна страна, две системы" по китайско-британской декларации от 1984 года, и это привело к процветанию Гонконга. Принятие закона (о нацбезопасности Гонконга - ред.) подрывает такое доверие", - подчеркнул министр.