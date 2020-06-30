Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573687236.html
Глава МИД Японии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга
Японское правительство сожалеет по поводу принятия в Китае закона о нацбезопасности Гонконга, расценивая его как подрыв доверия к принципу "одна страна, две... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:08
тосимицу мотэги
всекитайское собрание народных представителей
мид японии‎
гонконг
китай
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_0:361:2875:1978_1400x0_80_0_0_9c7305cdbc99ee9cfa0cdb30e899b4af.jpg
https://ria.ru/20200630/1573654945.html
https://ria.ru/20200610/1572730416.html
гонконг
китай
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_0:361:2875:1978_1400x0_80_0_0_9c7305cdbc99ee9cfa0cdb30e899b4af.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_4182dd5c530ece92e989e92668a4efbd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/32/1562573299_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_fc721074d9e93e3e88c2f1c2d74686f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тосимицу мотэги, всекитайское собрание народных представителей, мид японии‎, гонконг, китай, япония, в мире

Глава МИД Японии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга

15:08 30.06.2020
854
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Японское правительство сожалеет по поводу принятия в Китае закона о нацбезопасности Гонконга, расценивая его как подрыв доверия к принципу "одна страна, две системы", говорится в распространенном во вторник заявлении главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.
"Международное сообщество строило связи с Гонконгом на основе доверия к принципу "одна страна, две системы" по китайско-британской декларации от 1984 года, и это привело к процветанию Гонконга. Принятие закона (о нацбезопасности Гонконга - ред.) подрывает такое доверие", - подчеркнул министр.
Вид с набережной на Гонконг
Вчера, 00:55
Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга
По его словам, Япония призывает Китай как и прежде уважать и защищать права и деятельность японских граждан и компаний в Гонконге, а также уважать права и свободы гонконгцев.
Закон был принят на завершившейся во вторник 20-й сессии Постоянного комитета ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) 13-го созыва – высшего законодательного органа Китая.
Как сообщалось ранее, центральное правительство КНР создаст в Гонконге управление по обеспечению национальной безопасности.
Бывшая британская колония Гонконг вернулась во владение Китая в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией под названием Специального административного района Сянган. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна - две системы" в управлении этим районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года.
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
10 июня, 10:53
МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений Абэ по Гонконгу
252177
Обсудить 0
Тосимицу МотэгиВсекитайское собрание народных представителейМИД Японии‎ГонконгКитайЯпонияВ мире
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Глава МИД Британии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга
Мужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
Индия хочет усилить контроль за китайскими товарами из стран АСЕАН
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм
Глава администрации Гонконга приветствовала закон о нацбезопасности
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США работают над расширением санкций против Сирии
Председатель КНР Си Цзиньпин
Закон о защите нацбезопасности Гонконга вступает в силу 30 июня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Международный поезд сообщением Москва - Берлин - Париж
Дитрих назвал условия возобновления международных ж/д перевозок
Автомобиль полиции в Киеве
"Оппозиционная платформа" сообщила о нападении на приемную партии в Киеве
Посол России в США Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния