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Пулково вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июля
Аэропорт "Пулково" с 1 июля переходит на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:22
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Пулково вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июля

14:59 30.06.2020 (обновлено: 15:22 30.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" с 1 июля переходит на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Ранее сообщалось, что с 10 апреля на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией "Пулково" временно перешел на сокращенный режим работы - аэропорт обслуживает рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00. Вход в пассажирский терминал "Пулково" открывается с 05.30, закрывается на вход в 23.30, с 23.30 до 01.00 терминал работает только на выход.
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"Аэропорт "Пулково" с 1 июля 2020 года переходит на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний. Обслуживание пассажиров аэропорта будет производиться круглосуточно. В терминале "Пулково" продолжается реализация мощного комплекса мер против распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
В частности, в аэропорту усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Воздух в терминале "Пулково" обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.
По громкой связи в терминале регулярно информируют пассажиров и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и необходимости использования средств индивидуальной защиты в аэропорту. В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. В местах общего пользования на всем пути от зоны регистрации к выходам на посадку установлены дозаторы с антисептиком для рук. Пассажиры и встречающие могут приобрести маски, перчатки, антисептические гели и салфетки в специальных вендинговых автоматах.
Персонал аэропорта "Пулково" регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептические салфетки и гели. Сотрудники аэропорта проходят ежесменную термометрию. При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться в медпункт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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