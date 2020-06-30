Пулково вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Аэропорт " Аэропорт " Пулково " с 1 июля переходит на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Ранее сообщалось, что с 10 апреля на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией "Пулково" временно перешел на сокращенный режим работы - аэропорт обслуживает рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00. Вход в пассажирский терминал "Пулково" открывается с 05.30, закрывается на вход в 23.30, с 23.30 до 01.00 терминал работает только на выход.

"Аэропорт "Пулково" с 1 июля 2020 года переходит на круглосуточный режим работы в связи с увеличением количества рейсов и расширением полетных программ авиакомпаний. Обслуживание пассажиров аэропорта будет производиться круглосуточно. В терминале "Пулково" продолжается реализация мощного комплекса мер против распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, в аэропорту усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Воздух в терминале "Пулково" обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

По громкой связи в терминале регулярно информируют пассажиров и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и необходимости использования средств индивидуальной защиты в аэропорту. В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. В местах общего пользования на всем пути от зоны регистрации к выходам на посадку установлены дозаторы с антисептиком для рук. Пассажиры и встречающие могут приобрести маски, перчатки, антисептические гели и салфетки в специальных вендинговых автоматах.

Персонал аэропорта "Пулково" регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептические салфетки и гели. Сотрудники аэропорта проходят ежесменную термометрию. При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться в медпункт.