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Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Вывод части американского военного контингента из Германии не будет быстрым, этот процесс будет связан не только с передислокацией военных, но также с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:54
нато
германия
йенс столтенберг
сша
в мире
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нато, германия, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии

14:54 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Вывод части американского военного контингента из Германии не будет быстрым, этот процесс будет связан не только с передислокацией военных, но также с перемещением их семей, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на видеоконференции Германского института GIGA.
"Никаких решений пока не было принято относительно того, как реализовывать такое намерение о выводе части контингента. И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты. Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро – это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени", - сказал генсек.
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Столтенберг добавил, что пока также не согласован план вывода контингента. "Пока непонятно и как будут выводиться эти военные. К примеру, будет ли идти речь о том, чтобы вывести их сначала в США, а затем распределить в другие места, или они потом опять будут перенаправлены в Европу. Пока нет договоренности по этим вопросам", - сказал он.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
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В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск
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