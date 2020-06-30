Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии

"Никаких решений пока не было принято относительно того, как реализовывать такое намерение о выводе части контингента. И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты. Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро – это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени", - сказал генсек.