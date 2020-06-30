В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки увеличилось до 69, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило 3,6 тысячи, сообщает областное правительство.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 48 случаев коронавирусной инфекции.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровел 121 человек, всего вылечились 2464 пациента.

"Шестьдесят девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 29 июня количество летальных случаев составило 68.

Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.