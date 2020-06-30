https://ria.ru/20200630/1573685868.html
В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки увеличилось до 69, общее количество случаев COVID-19 в регионе... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:55
2020-06-30T14:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
тверская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
за сутки увеличилось до 69, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило 3,6 тысячи, сообщает областное правительство.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 48 случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровел 121 человек, всего вылечились 2464 пациента.
"Шестьдесят девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 29 июня количество летальных случаев составило 68.
Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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