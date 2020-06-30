Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573685868.html
В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки увеличилось до 69, общее количество случаев COVID-19 в регионе... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
1
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:55 30.06.2020
207
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки увеличилось до 69, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило 3,6 тысячи, сообщает областное правительство.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 48 случаев коронавирусной инфекции.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровел 121 человек, всего вылечились 2464 пациента.
"Шестьдесят девять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 29 июня количество летальных случаев составило 68.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТверская областьОбщество
Рекомендуем
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"
Поросята
ВОЗ изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Пострадавшим при пожаре в доме в Москве помогут восстановить документы
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Маски и перчатки вряд ли станут модным трендом, считают эксперты
Фельдшер скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 63
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек
Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Пулково вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июля
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
ЛНР обвинила Киев в размещении техники у линии соприкосновения в Донбассе
Тест на коронавирус
В ЛНР число жертв коронавируса достигло 13
Машина скорой помощи
В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 23
Горожане в уличном кафе
В Самарской области откроют кафе, рестораны и турбазы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Бригада скорой медицинской помощи
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107
Автомобиль полиции в Киеве
"Оппозиционная платформа" сообщила о нападении на приемную партии в Киеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
Лента новостейМолния