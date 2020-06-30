В ЛНР число жертв коронавируса достигло 13

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 13, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 июня в республике были выявлены 500 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 12 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Зарегистрирован один летальный случай (за сутки - ред.)", - сообщил представитель пресс-службы министерства.
По данным ведомства, новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.