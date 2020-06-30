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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573685838.html
В ЛНР число жертв коронавируса достигло 13
Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 13, сообщили во вторник РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР число жертв коронавируса достигло 13

14:53 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 13, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 июня в республике были выявлены 500 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 12 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Зарегистрирован один летальный случай (за сутки - ред.)", - сообщил представитель пресс-службы министерства.
По данным ведомства, новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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