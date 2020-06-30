Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия заимствовала опыт Южной Кореи при организации избирательных участков для голосования по поправкам в конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"На нашем голосовании (по поправкам в конституцию – ред.) мы видим, что опыт Южной Кореи заимствован при организации избирательных участков. То есть, Российская Федерация, проводя голосование, точно также внимательно использует опыт зарубежных государств, которые уже провели голосование. Это Южная Корея, прежде всего", - сказал Чуров.
По его словам, такие принципы как досрочное голосование, удлиненное по периоду, голосование через интернет в ряде регионов – все это находится в общем русле мировой практики избирательных кампаний этого года.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.