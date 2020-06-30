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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573685398.html
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Россия заимствовала опыт Южной Кореи при организации избирательных участков для голосования по поправкам в конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:09
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир чуров
южная корея
политика
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1
южная корея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677912_0:90:3024:1790_1400x0_80_0_0_4ee9381dacd270d36bdf39a78db939b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир чуров, южная корея, политика

Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании

14:47 30.06.2020 (обновлено: 15:09 30.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия заимствовала опыт Южной Кореи при организации избирательных участков для голосования по поправкам в конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"На нашем голосовании (по поправкам в конституцию – ред.) мы видим, что опыт Южной Кореи заимствован при организации избирательных участков. То есть, Российская Федерация, проводя голосование, точно также внимательно использует опыт зарубежных государств, которые уже провели голосование. Это Южная Корея, прежде всего", - сказал Чуров.
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:31Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
По его словам, такие принципы как досрочное голосование, удлиненное по периоду, голосование через интернет в ряде регионов – все это находится в общем русле мировой практики избирательных кампаний этого года.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Читайте полный текст интервью Владимира Чурова >>
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Вчера, 13:33Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЧуровЮжная КореяПолитика
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