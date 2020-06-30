Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200630/1573685190.html
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Пока люди создают памятники и приходят к ним, войны не будет, но как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать, заявил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:08
75 лет великой победы
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
александр лукашенко
ржевский район
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_0:102:3243:1927_1400x0_80_0_0_17d35d11e8564011ee4bc54661d2a335.jpg
https://ria.ru/20200629/1573646563.html
https://ria.ru/20200630/1573656276.html
россия
ржевский район
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин и Лукашенко приняли участие в акции "Сад памяти"
Путин и Лукашенко приняли участие в акции "Сад памяти", высадив подо Ржевом ели. Каждое дерево - живой памятник погибшим в войне, всего в "Саду памяти" по всей России высадят 27 млн деревьев.
2020-06-30T14:46
true
PT0M41S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_0:102:3243:1927_1400x0_80_0_0_17d35d11e8564011ee4bc54661d2a335.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_266:0:2997:2048_1400x0_80_0_0_5e3b7d483f90bdf3c7c1e83bebfe7cd3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_607:0:2655:2048_1400x0_80_0_0_6f0ab40107e2bd1d0038e2653300d58f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское военно-историческое общество (рвио), александр лукашенко, ржевский район, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"

14:46 30.06.2020 (обновлено: 15:08 30.06.2020)
382
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Пока люди создают памятники и приходят к ним, войны не будет, но как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.
"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
29 июня, 18:5375 лет Великой Победы
Эксперт объяснил слова Лукашенко о "столице родины" во время парада
Он отметил, что война - это всегда кровь, ужас и смерть. "В этой нечеловеческой жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей родины и вся наша великая страна", - сказал белорусский президент.
Лукашенко в ходе обращения выразил благодарность создателям памятника, руководству России, постоянному комитету Союзного государства, правительству Тверской области, РВИО, творческому коллективу и всем гражданам, которые приняли участие в строительстве памятника.
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 миллиона человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование "Город воинской славы".
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
Вчера, 03:27
Историк рассказал о значении Ржевской битвы
1710011
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Александр ЛукашенкоРжевский районБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
Ветераны войны — о Ржевском мемориале
Собор Святой Софии в Стамбуле
Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть
Президент Украины Владимир Зеленский
Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Россия и Белоруссия не позволят умалить значение Победы
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Путин и Лукашенко приняли участие в акции Сад памяти
Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
Владимир Чуров
Чуров оценил предвыборную ситуацию в Белоруссии
Сирийцы
США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
У МИД нет данных по российским наблюдателям на выборах в Белоруссии
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
Историк рассказал о значении Ржевской битвы
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга. 30 июня 2020
Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Путин рассказал о цене, заплаченной советским народом в борьбе с нацизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния