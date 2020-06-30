Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"

РЖЕВ, 30 июн - РИА Новости. Пока люди создают памятники и приходят к ним, войны не будет, но как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать, заявил президент Пока люди создают памятники и приходят к ним, войны не будет, но как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом

"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что война - это всегда кровь, ужас и смерть. "В этой нечеловеческой жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей родины и вся наша великая страна", - сказал белорусский президент.

Лукашенко в ходе обращения выразил благодарность создателям памятника, руководству России, постоянному комитету Союзного государства, правительству Тверской области РВИО , творческому коллективу и всем гражданам, которые приняли участие в строительстве памятника.

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Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.