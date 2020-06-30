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Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос
Доля доверяющих президенту Владимиру Зеленскому жителей Украины с мая снизилась с 59% до 41%, следует из результатов исследования, проведенного социологической... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:45
дмитрий разумков
ситуация на украине
"голос"
европейская солидарность
арсен аваков
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
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дмитрий разумков, ситуация на украине, "голос", европейская солидарность, арсен аваков, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос

14:45 30.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Доля доверяющих президенту Владимиру Зеленскому жителей Украины с мая снизилась с 59% до 41%, следует из результатов исследования, проведенного социологической службой центра Разумкова.
В начале мая центр Разумкова опубликовал данные похожего исследования, согласно которым Зеленскому выразили доверие 59% респондентов, не доверяли 35% опрошенных, остальные не ответили.
"Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51% (остальные не ответили)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра во вторник.
Также результаты исследования показали, что спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% респондентов, не доверяют – 48%. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют - 77%, главе кабмина Денису Шмыгалю доверяют 12% и 61% не доверяет. Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8%, не доверяют - 49,5%, главе офиса президента Андрею Ермаку доверяют 7% и не доверяют 50,5%.
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Согласно опросу, сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют - 67%, экс-лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку доверяют 18% и не доверяют 70%, экс-президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко - соответственно 17% и 77%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 14% и 79%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова при поддержке представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" на Украине с 17 по 24 июня методом интервью по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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Дмитрий РазумковСитуация на Украине"Голос"Европейская солидарностьАрсен АваковПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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