Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос

"Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51% (остальные не ответили)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра во вторник.