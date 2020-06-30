Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга

Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга. 30 июня 2020

Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга. 30 июня 2020

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вступление в силу закона о защите нацбезопасности Гонконга не затронет образ жизни и права обычных гонконгцев, но скажется на тех, кто осуществлял противоправные действия, а также вызовет бурную реакцию Запада, считает руководитель центра "Русская мечта и китайская мечта", востоковед Вступление в силу закона о защите нацбезопасности Гонконга не затронет образ жизни и права обычных гонконгцев, но скажется на тех, кто осуществлял противоправные действия, а также вызовет бурную реакцию Запада, считает руководитель центра "Русская мечта и китайская мечта", востоковед Юрий Тавровский

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Последствия принятия

"Я думаю, что вступление закона в силу не затронет образ жизни, интересы подавляющего большинства жителей Гонконга. Затронет тех людей, которые занимались противоправной деятельностью, как нападение на органы власти, погромы в помещениях, захваты электричек метро, прекращение сообщения между частями города в результате этого", - сказал Тавровский РИА Новости.

Как отметил эксперт, вступление закона в силу предотвратит захваты международного аэропорта Гонконга в будущем, которые случались несколько раз ранее. По его словам, закон положит конец деятельности людей, связанных с выполнением заказов иностранцев, внешних сил, положит конец проведению демонстраций под флагами других государств, требованиями вмешательства других государств в дела Гонконга.

"Совершенно очевидно, что принятие закона не то что своевременное - оно запоздалое. Потому что закон предусматривался еще англо-китайским соглашением 1984 года. Такой документ был разработан, и в 2003 году рассматривался законодательным собранием Гонконга, но был отвергнут", - пояснил Тавровский.

Как сказал эксперт, создался законодательный вакуум, который позволил бузотерам в течение целого года заниматься погромами и другими противоправными действиями в Гонконге. "Я считаю, что реакция Пекина запоздалая, и надо было это сделать раньше", - добавил собеседник агентства.

Внешняя реакция

По словам Тавровского, реакция Запада на законопроект о нацбезопасности в Гонконге уже началась.

"Уже принято решение о прекращении поставок какой-то военной, оборонной техники в Гонконг. Я думаю, что будут приняты более широкие, более чувствительные действия на основе акта о свободе и демократии в Гонконге, который приняли в Америке год назад! - сказал эксперт.

Как отметил Тавровский, вероятно, что Англия внесет свой вклад, активизировав новое миграционное законодательство, которое позволит недовольным из Гонконга переместиться в Англию.

"Я уверен, что Тайвань активизирует свою деятельность. Уже в предшествующие недели около 200 гонконгских активистов отбыло на Тайвань. Так что, я думаю, что будет достаточно бурная реакция, которая является составной частью холодной войны, которая ведется против Китая : торговая война, технологическая война и информационная война. Так что на этом фронте просто образуется новый участок. Ничего страшного, я думаю, Китай не сильно пострадает", - подытожил эксперт.

Суть закона

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".

Резолюция делегировала постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.