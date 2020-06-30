Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пока рано обсуждать возможность в дальнейшем использовать практику голосования в течение нескольких дней, ЦИК должен выработать консолидированную позицию, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, и на выборы.
"Мы пока на ЦИКе все эти вопросы не обсуждали. Кто-то из членов ЦИК может иметь одну позицию, кто-то другую. Пока идет голосование, нам точно не до того, нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это все, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. После этого выработать позицию, почувствовать, какой запрос со стороны общества и так далее. И после этого определить и высказать свои предположения, сейчас рано, сейчас давайте достойно завершим этот процесс", - сказала Памфилова журналистам в информцентре ЦИК во вторник.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.