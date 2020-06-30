Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах

"Мы пока на ЦИКе все эти вопросы не обсуждали. Кто-то из членов ЦИК может иметь одну позицию, кто-то другую. Пока идет голосование, нам точно не до того, нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это все, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. После этого выработать позицию, почувствовать, какой запрос со стороны общества и так далее. И после этого определить и высказать свои предположения, сейчас рано, сейчас давайте достойно завершим этот процесс", - сказала Памфилова журналистам в информцентре ЦИК во вторник.