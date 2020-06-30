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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573683518.html
Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах
Пока рано обсуждать возможность в дальнейшем использовать практику голосования в течение нескольких дней, ЦИК должен выработать консолидированную позицию,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:31
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
валентина матвиенко
цик рф
совет федерации рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, валентина матвиенко, цик рф, совет федерации рф, владимир путин, политика

Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах

14:31 30.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пока рано обсуждать возможность в дальнейшем использовать практику голосования в течение нескольких дней, ЦИК должен выработать консолидированную позицию, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней, которая применяется на всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, и на выборы.
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Вчера, 14:03Голосование по поправкам в Конституцию
Путин объяснил необходимость многодневного голосования
"Мы пока на ЦИКе все эти вопросы не обсуждали. Кто-то из членов ЦИК может иметь одну позицию, кто-то другую. Пока идет голосование, нам точно не до того, нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это все, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. После этого выработать позицию, почувствовать, какой запрос со стороны общества и так далее. И после этого определить и высказать свои предположения, сейчас рано, сейчас давайте достойно завершим этот процесс", - сказала Памфилова журналистам в информцентре ЦИК во вторник.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФВалентина МатвиенкоЦИК РФСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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