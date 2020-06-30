Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573682974.html
Чуров оценил предвыборную ситуацию в Белоруссии
Приоритет при наблюдении за выборами всегда должен отдаваться тому, насколько выборы проводятся в соответствии с внутренним законодательством соответствующего... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:09
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
владимир чуров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96191/67/961916769_0:135:2545:1567_1400x0_80_0_0_a84fa02ce3f93285612249032ff4b71c.jpg
https://ria.ru/20200626/1573516480.html
https://ria.ru/20200623/1573347481.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/96191/67/961916769_0:135:2545:1567_1400x0_80_0_0_a84fa02ce3f93285612249032ff4b71c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96191/67/961916769_0:0:2261:1695_1400x0_80_0_0_c523d305a50f7550aa64dd0bfc002996.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/96191/67/961916769_274:0:1969:1695_1400x0_80_0_0_7cc01c1b66abb0c96df79cdd9825635f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, владимир чуров, белоруссия, в мире

Чуров оценил предвыборную ситуацию в Белоруссии

14:28 30.06.2020 (обновлено: 15:09 30.06.2020)
1382
© РИА Новости / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкВладимир Чуров
Владимир Чуров
© РИА Новости / Александр Паниотов
Перейти в фотобанк
Владимир Чуров
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Приоритет при наблюдении за выборами всегда должен отдаваться тому, насколько выборы проводятся в соответствии с внутренним законодательством соответствующего государства, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, говоря и предвыборной ситуации в Белоруссии.
"Принцип международного наблюдения заключается именно в наблюдении. И одной из составляющих этого наблюдения является то, соответствуют ли проведенные акции внутреннему законодательству страны. Это, прежде всего, а уж потом – соответствуют ли они международным обязательствам. Приоритет, на мой взгляд, всегда должен отдаваться тому, насколько выборы проводятся в соответствии с внутренним законодательством соответствующего государства", - сказал Чуров.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
26 июня, 14:37
Белоруссия пригласит иностранных наблюдателей на выборы президента
Он подчеркнул, что институт международного наблюдения не должен вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
Ранее инициативная группа претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико смогла подать в избирательные комиссии 365 тысяч подписей избирателей в поддержку его выдвижения кандидатом на выборах, назначенных на 9 августа. В настоящее время на пост главы государства претендуют 7 человек, включая действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Чтобы быть зарегистрированным кандидатом, нужно иметь не менее 100 тысяч действительных подписей избирателей.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
23 июня, 11:12
Цепкало отверг выбор между Россией и Западом для Белоруссии
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который около 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Комитет госконтроля возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Сейчас расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.
Читайте полный текст интервью Владимира Чурова >>
820005
Обсудить 0
Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоВладимир ЧуровБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
У МИД нет данных по российским наблюдателям на выборах в Белоруссии
Путин и Лукашенко приняли участие в акции Сад памяти
Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Ачастники акции протеста в Минске
В Минске отметили попытки расколоть белорусское общество
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В ЕК рассказали о действиях после высылки посла ЕС из Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Путин призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
Лента новостейМолния