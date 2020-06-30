Чуров оценил предвыборную ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Приоритет при наблюдении за выборами всегда должен отдаваться тому, насколько выборы проводятся в соответствии с внутренним законодательством соответствующего государства, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, говоря и предвыборной ситуации в Белоруссии.
"Принцип международного наблюдения заключается именно в наблюдении. И одной из составляющих этого наблюдения является то, соответствуют ли проведенные акции внутреннему законодательству страны. Это, прежде всего, а уж потом – соответствуют ли они международным обязательствам. Приоритет, на мой взгляд, всегда должен отдаваться тому, насколько выборы проводятся в соответствии с внутренним законодательством соответствующего государства", - сказал Чуров.
Он подчеркнул, что институт международного наблюдения не должен вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
Ранее инициативная группа претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико смогла подать в избирательные комиссии 365 тысяч подписей избирателей в поддержку его выдвижения кандидатом на выборах, назначенных на 9 августа. В настоящее время на пост главы государства претендуют 7 человек, включая действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Чтобы быть зарегистрированным кандидатом, нужно иметь не менее 100 тысяч действительных подписей избирателей.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который около 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Комитет госконтроля возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Сейчас расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.