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У МИД нет данных по российским наблюдателям на выборах в Белоруссии
Информации об участии России в наблюдениях за выборами президента Белоруссии пока нет, такие данные будут в июле, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:08
президентская кампания в белоруссии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир чуров
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир чуров, белоруссия, в мире

У МИД нет данных по российским наблюдателям на выборах в Белоруссии

14:27 30.06.2020 (обновлено: 15:08 30.06.2020)
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© РИА НовостиГлава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
© РИА Новости
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Информации об участии России в наблюдениях за выборами президента Белоруссии пока нет, такие данные будут в июле, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"Сейчас еще таких данных нет, немного рано. Думаю, мы получим эти данные в июле", - сказал Чуров, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в наблюдениях за президентскими выборами в Белоруссии.
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Он подчеркнул, что выборы в этой республике всегда очень хорошо организованы.
"Там достаточное количество избирательных участков для того, чтобы не создавать очередей. Вероятно, также будут предприняты меры по увеличению санитарно-гигиенической безопасности. Подведение итогов проводится там достаточно организованно и быстро. Так что поживем - увидим", - отметил дипломат.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
Читайте полный текст интервью Владимира Чурова >>
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