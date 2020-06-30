https://ria.ru/20200630/1573682930.html
У МИД нет данных по российским наблюдателям на выборах в Белоруссии
Информации об участии России в наблюдениях за выборами президента Белоруссии пока нет, такие данные будут в июле, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:27
2020-06-30T15:08
президентская кампания в белоруссии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир чуров
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573619291.html
https://ria.ru/20200625/1573475490.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/116074/50/1160745093_0:187:4929:2959_1400x0_80_0_0_277cd49fed9c2a6c38e3e46c6e160fbc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир чуров, белоруссия, в мире