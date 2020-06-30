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В Якутии могут начать второй этап снятия ограничений по коронавирусу
Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса может начаться в Якутии 2 июля, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:19
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В Якутии могут начать второй этап снятия ограничений по коронавирусу

14:19 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса может начаться в Якутии 2 июля, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы региона, за прошедшие сутки в Якутии выявлены 45 случаев коронавируса, с начала эпидемии зарегистрировано 4223 случая заражения, 3440 человек полностью выздоровели.
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"За последние сутки у нас из больниц выписано 179 пациентов после полного выздоровления. Это лучший показатель за все время пандемии… Коэффициент распространения сократился в Якутии до 0,7, должен быть 0,8 для того, чтобы снимать ограничения. Количество коек у нас более 50% свободных. Количество тестирований остается одним из лучших в стране – более 330 на 100 тысяч населения. Это все позволило нам внести предложения в Роспотребнадзор… Мы ждем решения федеральной службы по нашей заявке. Если заявка будет удовлетворена, то со 2 июля ряд ограничений по республике будет сниматься", - рассказал Николаев.
Руководитель республики пояснил, что на втором этапе в регионе будет снят режим полной самоизоляции граждан, кроме лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Единственное исключение – два населенных пункта в республике, в поселках Удачный и Айхал в Мирнинском районе режим продлен еще на две недели. Возобновится работа торговых центров, за исключением фуд-кортов и игровых зон. Также начнут работу летние кафе, библиотеки, музеи, туристические базы и базы отдыха. При соблюдении санитарно-эпидемиологических мер будет разрешена также работа пляжей. Будут сняты ограничения на перевозки пассажиров разными видами транспорта между улусами и внутри муниципальных образований.
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"При дальнейшем улучшении ситуации третий этап снятия ограничения возможен с 15 июля", - заключил Николаев.
Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начали работать предприятия бытовых услуг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Мирнинский районОбщество
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