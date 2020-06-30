МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ( Бюро по демократическим институтам и правам человека ( БДИПЧ ) ОБСЕ ведет переговоры о направлении ограниченной группы наблюдателей на выборы президента США 3 ноября, вопрос участия в ней России будет связан с тем, получит ли БДИПЧ приглашение наблюдать за выборами и в каком формате, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров

"Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ведет переговоры о направлении ограниченной группы наблюдателей на выборы президента США. Кстати, уже прошли праймериз Республиканской и Демократической партий, ожидаются в августе национальные конгрессы, это важный этап избирательной кампании и, наконец, 3 ноября должно состояться голосование на выборах президента США", - сказал Чуров.

При этом он отметил, что результаты переговоров БДИПЧ с Вашингтоном о возможном направлении на выборы в США международной наблюдательной миссии пока неизвестны.

"Это вопрос уже будет связан с тем, получат ли в БДИПЧ ОБСЕ приглашение, в каком формате, в каком количестве", - сообщил дипломат в ответ на вопрос о том, готова ли Россия принять участие, если будет решено направить на президентские выборы в США международных наблюдателей.

По его словам, это будет ограниченная миссия, в том числе – территориально.

"И нужно будет изучить вопрос о передвижении, так как прямого авиасообщения практически нет, только спецрейсы. Возникает много вопросов в связи с институтом международного наблюдения. В какой-то степени это можно осуществлять дистанционно, в какой-то степени это можно осуществлять и явно. Но, конечно, основной упор делается на внутренних наблюдателей", - отметил собеседник агентства.