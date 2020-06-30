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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
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МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ведет переговоры о направлении ограниченной группы наблюдателей на выборы президента США 3... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:07
президентские выборы в сша - 2020
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бюро по демократическим институтам и правам человека
владимир чуров
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353
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бюро по демократическим институтам и правам человека, владимир чуров, сша, в мире

МИД назвал условие для участия России в наблюдении за выборами в США

14:16 30.06.2020 (обновлено: 15:07 30.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ведет переговоры о направлении ограниченной группы наблюдателей на выборы президента США 3 ноября, вопрос участия в ней России будет связан с тем, получит ли БДИПЧ приглашение наблюдать за выборами и в каком формате, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ведет переговоры о направлении ограниченной группы наблюдателей на выборы президента США. Кстати, уже прошли праймериз Республиканской и Демократической партий, ожидаются в августе национальные конгрессы, это важный этап избирательной кампании и, наконец, 3 ноября должно состояться голосование на выборах президента США", - сказал Чуров.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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При этом он отметил, что результаты переговоров БДИПЧ с Вашингтоном о возможном направлении на выборы в США международной наблюдательной миссии пока неизвестны.
"Это вопрос уже будет связан с тем, получат ли в БДИПЧ ОБСЕ приглашение, в каком формате, в каком количестве", - сообщил дипломат в ответ на вопрос о том, готова ли Россия принять участие, если будет решено направить на президентские выборы в США международных наблюдателей.
По его словам, это будет ограниченная миссия, в том числе – территориально.
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"И нужно будет изучить вопрос о передвижении, так как прямого авиасообщения практически нет, только спецрейсы. Возникает много вопросов в связи с институтом международного наблюдения. В какой-то степени это можно осуществлять дистанционно, в какой-то степени это можно осуществлять и явно. Но, конечно, основной упор делается на внутренних наблюдателей", - отметил собеседник агентства.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Читайте полный текст интервью Владимира Чурова >>
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Президентские выборы в США - 2020РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Бюро по демократическим институтам и правам человекаВладимир ЧуровСШАВ мире
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