МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сообщения о вмешательстве России в выборы президента США - внутриполитическая борьба, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не может, это невозможно технически, только если страна сама об этом не попросит, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
Еще в феврале американские СМИ сообщили, что разведка Соединенных Штатов предупредила членов палаты представителей США о "вмешательстве России" в президентскую кампанию 2020 года для помощи действующему главе государства Дональду Трампу.
"Это внутриполитическая борьба. Естественно, вмешательство в организацию выборов практически невозможно: любая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, хорошо организованную, и никакое внешнее вмешательство здесь невозможно. Если только об этом не попросят", - сказал Чуров, комментируя сообщения о "российском вмешательстве".
В качестве примера он привел власти Афганистана, которые всегда просят помочь в организации выборов, а также выборы в парламент Сербии на территории Косово, где оказал большое содействие представитель ООН. Дипломат подчеркнул, что это было сделано "по просьбе и по решению международной организации".
"Что касается политики, любое обсуждение событий может трактоваться как вмешательство. Никакого, конечно, вмешательства России, в выборы в зарубежных государствах, нет и быть не может. Другой вопрос, что, изучая историю избирательных кампаний в Европе, мы видим, что особенно в послевоенные годы – в 1947-48 годы и далее – наблюдалось определенное участие иностранных государств в выборах на территории Италии, Франции, Чехословакии, Польской народной республики и так далее. Но те времена канули в Лету", - резюмировал посол по особым поручениям.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.