МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США

"Это внутриполитическая борьба. Естественно, вмешательство в организацию выборов практически невозможно: любая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, хорошо организованную, и никакое внешнее вмешательство здесь невозможно. Если только об этом не попросят", - сказал Чуров, комментируя сообщения о "российском вмешательстве".

В качестве примера он привел власти Афганистана, которые всегда просят помочь в организации выборов, а также выборы в парламент Сербии на территории Косово, где оказал большое содействие представитель ООН. Дипломат подчеркнул, что это было сделано "по просьбе и по решению международной организации".

"Что касается политики, любое обсуждение событий может трактоваться как вмешательство. Никакого, конечно, вмешательства России, в выборы в зарубежных государствах, нет и быть не может. Другой вопрос, что, изучая историю избирательных кампаний в Европе, мы видим, что особенно в послевоенные годы – в 1947-48 годы и далее – наблюдалось определенное участие иностранных государств в выборах на территории Италии, Франции, Чехословакии, Польской народной республики и так далее. Но те времена канули в Лету", - резюмировал посол по особым поручениям.