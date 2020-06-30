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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200630/1573682017.html
МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Сообщения о вмешательстве России в выборы президента США - внутриполитическая борьба, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир чуров
президентские выборы в сша - 2020
россия
сша
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир чуров, россия, сша, в мире

МИД прокомментировал сообщения о вмешательстве России в выборы в США

14:11 30.06.2020 (обновлено: 15:07 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сообщения о вмешательстве России в выборы президента США - внутриполитическая борьба, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не может, это невозможно технически, только если страна сама об этом не попросит, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
Еще в феврале американские СМИ сообщили, что разведка Соединенных Штатов предупредила членов палаты представителей США о "вмешательстве России" в президентскую кампанию 2020 года для помощи действующему главе государства Дональду Трампу.
"Это внутриполитическая борьба. Естественно, вмешательство в организацию выборов практически невозможно: любая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, хорошо организованную, и никакое внешнее вмешательство здесь невозможно. Если только об этом не попросят", - сказал Чуров, комментируя сообщения о "российском вмешательстве".
В качестве примера он привел власти Афганистана, которые всегда просят помочь в организации выборов, а также выборы в парламент Сербии на территории Косово, где оказал большое содействие представитель ООН. Дипломат подчеркнул, что это было сделано "по просьбе и по решению международной организации".
США
26 мая, 02:49
Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
"Что касается политики, любое обсуждение событий может трактоваться как вмешательство. Никакого, конечно, вмешательства России, в выборы в зарубежных государствах, нет и быть не может. Другой вопрос, что, изучая историю избирательных кампаний в Европе, мы видим, что особенно в послевоенные годы – в 1947-48 годы и далее – наблюдалось определенное участие иностранных государств в выборах на территории Италии, Франции, Чехословакии, Польской народной республики и так далее. Но те времена канули в Лету", - резюмировал посол по особым поручениям.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Читайте полный текст интервью Владимира Чурова >>
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Президентские выборы в США - 2020Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЧуровРоссияСШАВ мире
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