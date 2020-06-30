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В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/64/1556866475_0:276:3028:1979_1400x0_80_0_0_e26e40b867de8b8866992bca68daac6a.jpg
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РИА Новости
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60
парковка, москва, twitter

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

14:07 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины на парковке в Москве
Машины на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машины на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
"На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о завершении профилактики будет сообщено дополнительно.
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