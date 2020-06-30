https://ria.ru/20200630/1573681622.html
В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:07
2020-06-30T14:07
парковка
москва
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/64/1556866475_0:276:3028:1979_1400x0_80_0_0_e26e40b867de8b8866992bca68daac6a.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/64/1556866475_0:276:3028:1979_1400x0_80_0_0_e26e40b867de8b8866992bca68daac6a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155686/64/1556866475_297:0:3028:2048_1400x0_80_0_0_87fd4b47c443b9725b2f960554c75458.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155686/64/1556866475_723:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_c2b7b614b7564f5806d5a57fb3de2c75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парковка, москва, twitter