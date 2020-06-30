Парламентский саммит ШОС пройдет в этом году

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В МИД РФ ожидают в перспективе ряд мероприятий по парламентской линии: в этом году запланирован парламентский саммит Шанхайской Организации сотрудничества, в следующем году - Женский форум стран Евразии, а в 2022 году пройдет Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, сообщил замдиректора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Алексей Голуб.

"В перспективе ожидаем целый ряд мероприятий по парламентской линии. В этом году – это парламентский саммит Шанхайской Организации сотрудничества, в следующем – это крупный Женский форум стран Евразии, который по составу можно считать общемировым и в организации которого Совет Федерации принимает самое деятельное участие", - сказал Голуб, выступая на круглом столе в Совете Федерации по случаю Международного дня парламентаризма.

"А в 2022 году - это Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Сделаем все от нас зависящее, чтобы эти мероприятия прошли успешно", - добавил замглавы департамента МИД.

Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на постоянной основе выступает в рамках правительственных часов и в Совете Федерации, и в Государственной Думе, проводит встречи с руководством обеих палат парламента.

"К сожалению, в этом году та регулярная встреча, которые последние пять лет проводилась министром с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и руководством (верхней) палаты, не смогла состояться. Я уверен, что такая практика будет возобновлена", - указал Голуб.