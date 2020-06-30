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Парламентский саммит ШОС пройдет в этом году
В МИД РФ ожидают в перспективе ряд мероприятий по парламентской линии: в этом году запланирован парламентский саммит Шанхайской Организации сотрудничества, в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:06
валентина матвиенко
сергей лавров
совет федерации рф
шос
политика
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валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф, шос, политика

Парламентский саммит ШОС пройдет в этом году

14:06 30.06.2020
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© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В МИД РФ ожидают в перспективе ряд мероприятий по парламентской линии: в этом году запланирован парламентский саммит Шанхайской Организации сотрудничества, в следующем году - Женский форум стран Евразии, а в 2022 году пройдет Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, сообщил замдиректора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Алексей Голуб.
"В перспективе ожидаем целый ряд мероприятий по парламентской линии. В этом году – это парламентский саммит Шанхайской Организации сотрудничества, в следующем – это крупный Женский форум стран Евразии, который по составу можно считать общемировым и в организации которого Совет Федерации принимает самое деятельное участие", - сказал Голуб, выступая на круглом столе в Совете Федерации по случаю Международного дня парламентаризма.
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"А в 2022 году - это Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Сделаем все от нас зависящее, чтобы эти мероприятия прошли успешно", - добавил замглавы департамента МИД.
Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на постоянной основе выступает в рамках правительственных часов и в Совете Федерации, и в Государственной Думе, проводит встречи с руководством обеих палат парламента.
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"К сожалению, в этом году та регулярная встреча, которые последние пять лет проводилась министром с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и руководством (верхней) палаты, не смогла состояться. Я уверен, что такая практика будет возобновлена", - указал Голуб.
Дипломат добавил, что в МИД парламентскую дипломатию и взаимодействие с законодателями "всегда рассматривают в качестве важнейшей составляющей эффективной реализации внешнеполитического курса России". Кроме того, Голуб обратил внимание на значение международного межпарламентского сотрудничества. "Межпарламентские связи и контакты приносят весомые результаты как на региональных треках, так и на площадках международных организаций" , - подчеркнул он.
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Валентина МатвиенкоСергей ЛавровСовет Федерации РФШОСПолитика
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