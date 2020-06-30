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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:58
обращение путина 30 июня 2020 года
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200630/1573674572.html
Зачастил с обращениями , много суетиться начал , а это значит … понимает , что неправ … ! И ждёт его судьба Бориса Николаевича : товарищи по работе подъедут и скажут : Владимир Владимирович ! С этого дня Вы у нас -пенсионер и играть в хоккей будете в другой лиге … ! …
1075
Цинизм происходящего зашкаливает как счётчик Гейгера у чернобыльского реактора в 1986... Уже косяков столько в самом процессе, что все отменять нужно. 20 лет ВВП ничто в тексте Конституции не мешало в Кремле сидеть, а тут прям всех как в одно место удалили: переобулись в воздухе и давай законы принимать, да все с такой помпой во время короновируса: парад, поправки! Все изменим разом, будем жить по-новому!!! Обещают обещать и думают, что красиво смотрятся, а людей блевать тянет от того количества злости и ненависти с экранов главных каналов. Никогда такое общество не будет справедливым, здесь бабло на первом месте.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить"
Обращение Владимира Путина к гражданам России
2020-06-30T14:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обращение путина 30 июня 2020 года, владимир путин, общество

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

14:05 30.06.2020 (обновлено: 14:58 30.06.2020)
27380
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции.
Глава государства обратился с речью из Ржевского района Тверской области, где открыли мемориал советским солдатам. Они, по словам президента, шли в бой, чтобы потомки жили под мирным небом и "гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры".
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:31Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
Путин напомнил, что неоднократно обращался к россиянам в последнее время и считает необходимым сделать это вновь.

"Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам".

Президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что поправки к Основному закону вступят в силу только в случае одобрения гражданами.
Он выразил уверенность, что все россияне, принимая решение о голосовании, опираются на ценности, которые объединяют страну, — правду и справедливость, уважение к человеку труда, людям старших поколений, заботу о детях.
Поправки к Конституции закрепляют эти принципы как высшие и безусловные конституционные гарантии, подчеркнул глава государства.
"Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — заключил Путин.
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

Информационные плакаты на избирательном участке №922 во Владивостоке
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанк

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок во Владивостоке, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избиратели голосуют в Новосибирске.

Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №322 в Казани
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

Женщина на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
Перейти в фотобанк
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Обращение Путина 30 июня 2020 годаВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Зачастил с обращениями , много суетиться начал , а это значит … понимает , что неправ … ! И ждёт его судьба Бориса Николаевича : товарищи по работе подъедут и скажут : Владимир Владимирович ! С этого дня Вы у нас -пенсионер и играть в хоккей будете в другой лиге … ! …
30 июня, 16:20
М МадамMadam Broshkina
995900368
Цинизм происходящего зашкаливает как счётчик Гейгера у чернобыльского реактора в 1986... Уже косяков столько в самом процессе, что все отменять нужно. 20 лет ВВП ничто в тексте Конституции не мешало в Кремле сидеть, а тут прям всех как в одно место удалили: переобулись в воздухе и давай законы принимать, да все с такой помпой во время короновируса: парад, поправки! Все изменим разом, будем жить по-новому!!! Обещают обещать и думают, что красиво смотрятся, а людей блевать тянет от того количества злости и ненависти с экранов главных каналов. Никогда такое общество не будет справедливым, здесь бабло на первом месте.
30 июня, 15:09
artjom kolesov
9052001399
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